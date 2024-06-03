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Лавров прибыл в Гвинею

Глава МИД России Лавров прибыл в Гвинею в рамках турне по Африке

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров прилетел в столицу Гвинеи — Конакри, с которой у него начинается поездка по Африке. Об этом сообщает РИА Новости.

23 мая Лавров заявил о существенном росте товарооборота между Россией и африканскими странами в прошлом году.

В этот же день он обвинил Запад в попытках втянуть Африку в конфликт на Украине.

В апреле Лавров съездил в турне по странам Латинской Америки.

До этого он призвал прекратить колониальную зависимость 17 территорий в мире.

Большинство африканских государств занимают нейтральную позицию по конфликту на Украине, выступая за мирное урегулирование ситуации путем диалога. Они отказываются как от военной помощи Киеву, так и поддержке санкционной кампании Запада против России. Кроме того, многие страны Африки против разрыва отношений с Москвой из-за специальной военной операции на Украине.

Ранее Лавров обвинил Запад в попытках втянуть Африку в конфликт на Украине.

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