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Минобороны РФ сообщило об уничтоженном дроне над российским регионом

Минобороны РФ: средства ПВО сбили дрон ВСУ над Белгородской областью

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Shutterstock

В ночь на 3 июня дежурные средства противовоздушной обороны пресекли попытку Вооруженных сил Украины совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата по объектам на территории России. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

Дрон самолетного типа был сбит над Белгородской областью.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об объявленной в регионе ракетной опасности. Он призвал жителей спуститься в подвал и оставаться там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности».

Ракетная опасть в области была отменена около 3 утра.

Накануне, вечером 2 июня, Гладков сообщал, что ВСУ с помощью дронов-камикадзе атаковали автомобильную заправочную станцию в селе Головчино Белгородской области. Люди не пострадали.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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