Три российских хоккеиста сыграют в финале Кубка Стэнли

В финале Кубка Стэнли, в котором встретятся «Эдмонтон» и «Флорида», сыграют три российских хоккеиста.

Голкипер Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и нападающий Владимир Тарасенко являются игроками «Флориды».

Из этих игроков только Тарасенко становился обладателем Кубка Стэнли в 2019 году в составе «Сент-Луиса».

Первый матч финальной серии состоится 9 июня в 3:00 (мск).

До этого главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт высоко оценил российского голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского, похвалив его. По его мнению, за годы, которые Бобровский провел в «Коламбусе», а теперь во «Флориде», он доказал, что является лучшим вратарем в НХЛ.

27 мая сообщалось, что американское издание The Athletic составило символическую сборную главных разочарований плей-офф НХЛ. В этот список попал российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

Ранее российский вратарь установил уникальное достижение в НХЛ.