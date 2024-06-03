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РПЦ хочет запретить регистрировать товарные знаки с религиозной символикой

РПЦ и Роспатент планируют запрет на товарные знаки с религиозной символикой

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

РПЦ и Роспатент разработали законопроект о запрете регистрации товарных знаков, содержащих религиозные символы или семантику. Об этом пишет издание «Коммерсантъ»

Также предложенные поправки запрещают использование религиозных ассоциаций в названиях коммерческих организаций. Среди примеров, вызывающих возмущение духовенства, упоминаются названия продукции, такие как «Душа монаха», «Исповедь грешницы», сигареты «Saint George», а также товарные знаки «Кроткая монашка» и «Батюшка онлайн».

Бизнес-сообщество выражает опасения относительно возможного негативного влияния инициативы на уже утвержденные бренды. Эксперты отмечают, что Роспатент уже отклоняет заявки на регистрацию марок, связанных с религиозными темами.

До этого в России планировали надолго запретить добычу воблы. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заявил, что этот вид рыбы находится на грани вымирания. Он назвал эту рыбу важным достоянием региона, подчеркнув ее значимость для области. Бренд «Астраханская вобла» даже был зарегистрирован в Роспатенте.

Ранее Патриарх Кирилл заявил, что Россия является альтернативой цивилизационного развития.

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