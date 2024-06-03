Опрос показал, что большинство австралийцев не хотят помогать Украине

Свыше половины опрошенных в Австралии хотели бы свернуть оказываемую их страной поддержку Украине и сосредоточиться на внутренних проблемах. Об этом говорят результаты опроса, который проводили телеканал ABC и исследовательская служба YouGov в формате Q+A.

На вопрос о том, нужно ли прекратить поддержку, чтобы сосредоточиться на внутренних вопросах, положительно ответил 51% участников, в то время как 49% высказались за продолжение помощи Украине.

Опрос проводился в режиме онлайн 24-30 мая. В нем приняли участие 1510 австралийцев. Респонденты выбирали из «слепых» заявлений, не приписываемых партиям или политикам, для ограничения предвзятости в результатах.

Австралия выделила уже более миллиарда долларов общей помощи Киеву, в том числе $880 млн на военную поддержку.

31 мая глава министерства иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила, что страна планирует выделить Украине $20,5 млн на закупку энергоносителей и предметов первой необходимости.

Ранее сообщалось, что Испания поставит Украине пакет военной помощи на рекордную сумму.