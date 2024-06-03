Уголь подорожал для ЕС в 1,5 раза

Стоимость импортированного в Евросоюз угля в январе — марте текущего года выросла до 184 евро за тонну, в сравнении с предыдущими 120 евро до введения санкций против России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на европейскую таможню.

В связи с пятой волной санкций, введенной Евросоюзом, было введено эмбарго на поставки российского угля с 10 августа 2022 года. В период с января по март 2024 года страны ЕС потратили в среднем 1,1 миллиарда евро на каменный уголь, что на 9% больше, чем в 2021 году (987 миллионов евро). Однако объем закупок уменьшился на 29%, составив 5,85 миллиона тонн в месяц в сравнении с 8,24 миллиона тонн в 2021 году.

В результате средняя цена одной тонны угля значительно выросла — до 184 евро, что в 1,5 раза больше, чем в 2021 году (120 евро). Глобально же средняя стоимость угля составляла около 138 долларов (117 евро) за тонну в 2021 году и к концу марта текущего года снизилась до 133 долларов (122 евро).

Эти изменения в ценах и объемах поставок в первую очередь связаны с изменением поставщиков: если в 2021 году основным поставщиком была Россия (45%), то в 2024 году лидируют Австралия (36%) и США (35%).

Ранее крупнейшие покупатели российского угля резко снизили его импорт.