Кадыров рассказал о вручаемой раз в 100 лет медали Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что папа Римский Франциск вручил президенту России Владимир Путин медаль «Ангел Хранитель мира». Об этом Кадыров написал в своем телеграме.

Кадыров поздравил президента с наградой.

«За последние 462 года он стал пятым лауреатом медали. Это свидетельствует об истинном авторитете президента РФ в мировом сообществе», — написал Кадыров.

Официальных данных о вручении медали не было.

В Сети эту информацию назвали фейком.

Официально сообщалось, что понтифик подарил Путину Послание ко Всемирному дню мира 2019 года, медаль в честь шестого года понтификата, посвященную 100-летней годовщине окончания Первой Мировой войны, и гравюру с видом на площадь святого Петра работы Джузеппе Вази 1774 года.