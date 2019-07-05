Кадыров рассказал о вручаемой раз в 100 лет медали Путина
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Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что папа Римский Франциск вручил президенту России Владимир Путин медаль «Ангел Хранитель мира». Об этом Кадыров написал в своем телеграме.
Кадыров поздравил президента с наградой.
«За последние 462 года он стал пятым лауреатом медали. Это свидетельствует об истинном авторитете президента РФ в мировом сообществе», — написал Кадыров.
Официальных данных о вручении медали не было.
В Сети эту информацию назвали фейком.
Официально сообщалось, что понтифик подарил Путину Послание ко Всемирному дню мира 2019 года, медаль в честь шестого года понтификата, посвященную 100-летней годовщине окончания Первой Мировой войны, и гравюру с видом на площадь святого Петра работы Джузеппе Вази 1774 года.