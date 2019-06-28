Песков раскрыл детали разговора Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время переговоров на полях G20 обсудили Китай, Сирию, ситуацию в Идлибе и вопросы стратегической стабильности, передает РИА «Новости».

При этом он отметил, что лидеры были ограничены по времени.

«Конечно, ограниченность по времени не позволила углубленно обменяться мнениями, но тем не менее говорили и об уровне двусторонних торгово-экономических отношений, который никоим образом не соответствует потенциалу наших двух стран», — сказал Песков.

Президенты условились «посмотреть», какие факторы мешают тому, чтобы горизонты нашего торгово-экономического обмена расширялись, отметил Песков.