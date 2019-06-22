Путин рассказал об отношении РФ к следующему премьеру Британии

Российский лидер Владимир Путин заявил, что российская сторона готова сотрудничать со следующим премьером Британии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Путина, Москва готова работать с любым избранным премьер-министром страны.

Ранее сообщалось, что главный претендент на кресло премьера Британии Борис Джонсон подрался с юной любовницей.

По словам источника, который живет в доме с Джонсоном, он услышал крик женщины, за которым последовали «хлопки и удары». В какой-то момент было даже слышно, какдевушка говорит Джонсону «отстань» и «убирайся из квартиры».