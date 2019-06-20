Зеленский показал «прикол» своей администрации
Президент Украины Владимир Зеленский провел экскурсию для журналистов в здание своей администрации. Об этом сообщает «Украинская правда».
«Есть там прикол. Хотите, покажу?», — обратился Зеленский к журналистам.
После этого он провел журналистов в комнату, в которой было парикмахерское кресло.
По его словам, данная комната является «прикольной вещью».
Он также добавил, что пока ей не пользовался.
Ранее сообщалось, что Зеленский покинет здание президентской администрации.