Сколько стоит место в партийном списке, рассказал Саакашвили

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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили обнародовал стоимость места в партийном списке в Верховную раду. Об этом сообщает УНИАН.

«Все существующие партии места свою продают. Это они называют «инвесторы», они говорят «вот у нас 10, 12, 16 место инвесторов» — все, там разговор заканчивается», — заявил Саакашвили.

Он пояснил, что место в партийном списке стоит от $500 тыс до $3 млн.

Ранее сообщалось, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отказался вступать в партию Кличко.