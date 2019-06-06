Путин показал Си Цзиньпину Петербург с воды

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в Санкт-Петербурге совершили речную прогулку, сообщает РИА «Новости»

Отмечается, что после рабочих мероприятий они отправились на осмотр достопримечательностей города с воды.

Лидеры сделали также незапланированную остановку у крейсера «Аврора», где им провели экскурсию.

Далее они отправились в Эрмитаж,продолжить неформальное общение.

Ранее сообщалось, что Путин и Си Цзиньпин посетили фотовыставку.