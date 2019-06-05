ЕС выразил готовность помогать Зеленскому
Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что ЕС готов содействовать прогрессу в выполнении Минских договоренностей, передает РИА «Новости».
Об этом она сказала президенту Украины Владимиру Зеленскому.
По данным агентства, Могерини добавила, что ЕС готов поддержать имплементацию минских соглашений «всеми доступными средствами».
Как отмечается, Могерини объяснила, что это может включать поддержку «целей» Зеленского.
Ранее сообщалось, что Могерини дала Зеленскому обещание.