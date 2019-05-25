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Чрезвычайный и полномочный посол Канады на Украине Роман Ващук заявил, что украинского лидера Владимира Зеленского пригласили в Канаду на 2 июля. Об этом сообщает «Украинская правда».

По его словам, приглашение лично передано по телефону.

«А там уже с бумагами мы, как с одной стороны, так и с другой, справимся», — отметил Ващук.

Он также уточнил, что 2 июля в Канаде как раз проходит конференция по поддержке реформ на Украине. Параллельно с этим на Украине будет проходить избирательная кампания, добавил Ващук.

Ранее сообщалось, что Зеленскому подарили книгу «Политика для начинающих».