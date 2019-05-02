Зеленский встретился с духовными лидерами мусульман Украины
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский встретился с духовными лидерами мусульман Украины. Об этом сообщает «112 Украина».
Как отмечается, на встрече они обсудили возможность международных инвестиций в страну от представителей мусульманских государств. Зеленский со своей стороны отметил, что готов стать гарантом инвестиций.
Кроме того, Зеленский и мусульманские духовные лидеры поговорили о религиозных правах и свободах, прописанных в конституции и законах страны, а также об участии мусульман в защите единства Украины.
В конце встречи Зеленский призвал представителей разных конфессий поддержать его в намерении объединить страну.
Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Зеленский должен совершить первый визит в Одессу после своей инаугурации.