Зеленский ответил Путину на тему паспортов для украинцев

Большинство украинцев не заинтересуются возможностью получения российского паспорта, передает РИА «Новости».

Такими словами победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский ответил на предложение российского лидера Владимира Путина упростить жителям Украины получение российского гражданства.

Зеленский посоветовал российским властям «не тратить зря время» и не пытаться соблазнить украинцев тем, что им не нужно.

Кроме того, он пообещал предоставлять убежище всем, «кто готов бороться за свободу».

Ранее Владимир Путин упростил получение гражданства России для жителей Донбасса, после чего заявил, что упрощенный порядок может распространиться на всех жителей страны.