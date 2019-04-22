Гуайдо поздравил Зеленского с победой

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Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо в твиттере поздравил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с победой на выборах.

«Поздравляю Владимира Зеленского с его широкой и решительной победой», — написал Гуайдо.

Он также добавил, что свободные выборы позволяют народу «воплощать в жизнь» стремление к переменам.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп поздравил Зеленского с победой.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.