Гуайдо поздравил Зеленского с победой
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо в твиттере поздравил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с победой на выборах.
«Поздравляю Владимира Зеленского с его широкой и решительной победой», — написал Гуайдо.
Он также добавил, что свободные выборы позволяют народу «воплощать в жизнь» стремление к переменам.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп поздравил Зеленского с победой.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.