Глава ЦРУ рассказала об операциях против России
Директор ЦРУ Джина Хаспел заявила, что ведомство использует «деньги и изобретательность» в операциях против России и Северной Кореи. Об этом сообщает ТАСС.
По ее словам, данные методы позволяют ЦРУ «получить результат».
Она также добавила, что 2018 год стал самым удачным с точки зрения привлечения новых сотрудников ЦРУ.
При этом затронув вопрос об угрозах, с которыми сталкиваются США, Хэспел подчеркнула, что масштаб угрозы, возможно, преувеличивается.
Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп выслал российских дипломатов из-за давления со стороны ЦРУ.