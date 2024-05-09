При ночных обстрелах Белгорода пострадали шесть человек

В результате ночных обстрелов Белгорода со стороны Украины пострадали как минимум шесть человек. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Двое мужчин, находившихся рядом с домом на улице Губкина, получили травмы головы. У нескольких человек осколочные ранения ног. В списке пострадавших — 11-летняя девочка.

До того стало известно, что в Белгороде после обстрела загорелись автомобили, припаркованные во дворе жилого дома на улице Щорса.

Воздушную тревогу в Белгороде и Белгородском районе за ночь объявляли трижды.

Накануне, 8 мая, ВСУ атаковали село Муром, а также село Красное в Шебекинском округе Белгородской области.

Кроме того, дежурными силами ПВО в Белгородской области был уничтожен «самолетный» беспилотник Вооруженных сил Украины.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.