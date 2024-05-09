Си Цзиньпин прибыл с визитом в Венгрию

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Будапешт, где 9 мая запланированы его переговоры с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком и главой правительства Виктором Орбаном. Об этом сообщает венгерский портал Index.hu.

По имеющейся информации, Си Цзиньпин прибыл в венгерскую столицу около 22.00 мск. В четверг начнется официальная программа пребывания председателя КНР в Венгрии. Премьер-министр страны Виктор Орбан примет его в Будайской крепости. Затем состоится общий обед, на котором будут присутствовать супруги лидеров.

В этот же день пройдет встреча Си Цзиньпина с президентом Шуйоком, а затем в резиденции правительства Венгрии состоится церемония подписания двухсторонних договоров.

Венгерские СМИ отметили, что китайский лидер в последний раз посещал Будапешт 15 лет назад.

До этого Си Цзиньпин заявил, что Китай поддерживает суверенитет и территориальную целостность Сербии, в том числе и по вопросу Косова.

Ранее во Франции заявили, что Си Цзиньпин публично унизил Макрона.