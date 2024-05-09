Американский генерал заявил, что РФ нарастила арсенал межконтинентальных ракет

Россия за прошедший год нарастила арсенал межконтинентальных баллистических ракет (МБР), оснащенных гиперзвуковым блоком «Авангард». Об этом заявил глава Северного командования Вооруженных сил (ВС) США и глава Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) генерал Грегори Гийо, выступая в комитете по делам ВС сената конгресса США, передает ТАСС.

«За последний год Россия расширила свой арсенал МБР, оснащенных гиперзвуковым блоком «Авангард», предназначенным для обхода радаров и перехватчиков систем ПРО», — сообщил он.

Генерал отметил, что РФ готовится поставить на вооружение тяжелую МБР «Сармат», которая будет способна достигать территории Северной Америки через Южный полюс. Кроме того, разрабатываются экспериментальные системы вооружений, в том числе крылатые ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и беспилотный подводный аппарат «Посейдон», которые призваны гарантировать российской стороне возможность ответа после первого удара.

Помимо этого, Россия продолжает работу над широким спектром неядерных вооружений. В случае войны с США Москва будет наводить такие вооружения по объектам критической инфраструктуры в США, сказал Гийо.

Глава НОРАД добавил, что российские тяжелые бомбардировщики регулярно осуществляют вылеты для патрулирования во многих районах, а ВМФ страны нарастил число дальних выходов кораблей и подводных лодок, способных нести крылатые ракеты.

До этого заместитель помощника министра обороны США Джон Хилл заявил, что страна не обладает адекватной защитой от гиперзвуковых ракет.

Ранее аналитик заявил, что российские ракеты «Циркон» способны пробить оборону НАТО.