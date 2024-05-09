Россиян предупредили о схеме мошенников с рассылкой писем от имени ФНС

Сегодня распространилась новая схема мошенничества — аферисты рассылают письма от лица федеральной налоговой службы. В сообщениях говорится об обнаруженной подозрительной транзакции и предлагают заполнить множество личных данных налогоплательщика. Как распознать преступную схему и как не стать ее жертвой, «Газете.Ru» рассказала Альбина Губайдуллина, налоговый эксперт, к.э.н., управляющий партнер АФ «Палладиум».

«Стоит помнить, что если приходит письмо от Главного Управления ФНС России, то это точно обман, так как такого подразделения в ФНС России не существует и не существовало. Официальная рассылка ФНС России направляется только тем, кто указал и подтвердил адрес своей электронной почты в Личном кабинете налогоплательщика. Если вы этого не делали и получили письмо — скорее всего, это мошенники. В официальных письмах обычно указана информация об изменениях в Личном кабинете, о регистрации обращения в Службу и получении ответа на него. Другую информацию налогоплательщики могут получить только при личном посещении ФНС», — объяснила эксперт.

По словам эксперт, ФНС России не рассылает сообщения и письма, не совершает телефонные звонки с предложением оплатить налоги онлайн — вся информация о начисленных и уплаченных налогах, а также любой имеющейся у налогоплательщика задолженности, направляется через личный кабинет налогоплательщика.

«В письмах рассылках от ФНС России может быть ссылка только на официальный сайт www.nalog.ru, иные ссылки, номера телефонов или ФИО инспекторов означают что рассылка фейковая. ФНС России также никогда не запрашивает личные данные налогоплательщиков (ФИО, адреса, телефоны), а также кассовые документы, счета-фактуры, накладные или акты приема-передачи. Личные данные уже имеются в распоряжении ФНС России, данные первичных документов ФНС России имеет право запрашивать только в рамках Налогового Кодекса РФ и с официальным выставлением в адрес налогоплательщика требования, направленного по почте или через личный кабинет налогоплательщика», — добавила специалист.

Губайдуллина подчеркнула, что аферисты выбирают эту схему, так как россияне более доверчивы к запросам официальных органов государственной власти. Психологически такое письмо вызывает доверие и человек готов передать личную информацию. Преступники понимают, что жертвы захотят защитить свои активы, поэтому могут поддаться на подобные уловки.

«Сейчас идет период, когда россияне готовят и подают — как правило, через личный кабинет на сайте ФНС — декларации о доходах за 2023 год, это, необходимо для получения различных вычетов, например, за обучение, лечение и др. Декларации подаются до 2 мая 2024 года, но большинство делает это заблаговременно. Поэтому тема налогов и ФНС крайне актуальна в этот период, а рассылка от лица ведомства воспринимается с меньшим подозрением», — рассказала она.

Фейковые рассылки бывают разные. Например, предложение налогоплательщику пройти дополнительную проверку и предоставить сведения либо документы по запросу «Службы». Или предложение вернуть физическим лицам НДС, а также письма ФНС с требованиями об оплате налоговой задолженности, возникшей за предыдущие годы.

«Во всех этих случаях мошенники предлагают перейти по ссылке и отправив копии различных документов, якобы уведомившему инспектору. При этом ссылка для перехода ведет на соответствующие мошеннические сайты. Поэтому, если вы получили запрос на предоставление персональных данных, номеров счетов или платежной информации по e-mail или телефону, нужно быть осторожным — это могут быть мошенники. Стоит самостоятельно проверить информацию на официальных ресурсах, а если остались сомнения, связаться со специалистами ФНС напрямую, используя указанные на официальном сайте контакты», — резюмировала эксперт.

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