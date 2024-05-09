Киев пытался с помощью дронов атаковать Брянскую область

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о том, что была пресечена попытка Украины совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Об этом он написал в Telegram-канале.

Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа уничтожены системой ПВО министерства обороны РФ над Клинцовским районом.

Как уточнил глава региона, в результате инцидента пострадавших и разрушений нет.

На текущий момент оперативные и экстренные службы работают на месте.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В мае дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и республика Крым. 30 августа дроны атаковали аэропорт Пскова, в результате чего загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.

Ранее в Брянске арестовали подозреваемого в терроризме подростка.