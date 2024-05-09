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Оказание бесплатной юридической помощи предложено регламентировать стандартом

«Известия»: в России запланировали унифицировать оказание бесплатной юрпомощи

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Shutterstock/New Africa

Министерство юстиции разработало стандарт предоставления бесплатной юридической помощи. Об этом пишет газета «Известия».

Документ был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Он включается в себя список видов услуг и оснований их предоставления, порядок информирования о них, а также инструкции для юристов при выполнении задач.

Внедрение стандарта будет гарантировать гражданам качественную бесплатную юридическую помощь, а также поможет предотвратить риски, угрожающие их правам, и минимизировать возможные негативные последствия, указали в пресс-службе Минюста.

Предлагается осуществлять информирование о бесплатной юридической помощи при обращении гражданина через личное общение, письменные материалы, электронную почту или телефон. Информация также должна быть доступна на специальных стендах в местах предоставления помощи или на официальном сайте компании, предоставляющей услуги.

Бесплатная юридическая помощь включает в себя консультации в устной и письменной форме, подготовку документов (заявлений, жалоб и т.д.) и представление интересов граждан в различных органах и судах.

Оказание помощи не предусмотрено в случае, если запрос не имеет юридического характера. Также отказывают в помощи, если нет законных оснований для составления документов или при наличии препятствий для обращения в суд.

Партнер юридической фирмы Bishenov & Partners Максим Захаров рассказал изданию, что предпосылкой к стандарту стало добавление новых категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи. Речь в частности идет о гражданах, проходивших военную службу в Вооруженных силах Российской Федерации.

Ранее адвокат замминистра обороны РФ рассказал об аресте имущества многих людей по делу Иванова.

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