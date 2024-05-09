Оказание бесплатной юридической помощи предложено регламентировать стандартом

Министерство юстиции разработало стандарт предоставления бесплатной юридической помощи. Об этом пишет газета «Известия».

Документ был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Он включается в себя список видов услуг и оснований их предоставления, порядок информирования о них, а также инструкции для юристов при выполнении задач.

Внедрение стандарта будет гарантировать гражданам качественную бесплатную юридическую помощь, а также поможет предотвратить риски, угрожающие их правам, и минимизировать возможные негативные последствия, указали в пресс-службе Минюста.

Предлагается осуществлять информирование о бесплатной юридической помощи при обращении гражданина через личное общение, письменные материалы, электронную почту или телефон. Информация также должна быть доступна на специальных стендах в местах предоставления помощи или на официальном сайте компании, предоставляющей услуги.

Бесплатная юридическая помощь включает в себя консультации в устной и письменной форме, подготовку документов (заявлений, жалоб и т.д.) и представление интересов граждан в различных органах и судах.

Оказание помощи не предусмотрено в случае, если запрос не имеет юридического характера. Также отказывают в помощи, если нет законных оснований для составления документов или при наличии препятствий для обращения в суд.

Партнер юридической фирмы Bishenov & Partners Максим Захаров рассказал изданию, что предпосылкой к стандарту стало добавление новых категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи. Речь в частности идет о гражданах, проходивших военную службу в Вооруженных силах Российской Федерации.

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