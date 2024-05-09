В Иране режиссера — участника Канн приговорили к восьми годам заключения

Иранского режиссера Мохаммада Расулофа, победителя Берлинского кинофестиваля, приговорили к восьми годам лишения свободы, порке, штрафу и конфискации имущества. Об этом сообщил его адвокат Бабак Пакния в социальной сети Х.

Отмечается, что фильм режиссера «Семя священного инжира» был отобран для участия в Каннском фестивале.

Причиной вынесения приговора стали публичные заявления и создание художественных и документальных фильмов, которые, по мнению суда, предполагают совершение преступлений против безопасности страны.

Ранее адвокат сообщил, что съемочную группу, актеров и самого режиссера вызвали на допрос и запретили покидать страну. Их обвинили в проведении съемок без соответствующих лицензий и в неправильном ношении хиджаба актрисами.

Этот приговор стал самым строгим из всех ранее вынесенных в отношении режиссера. Впервые его арестовали в 2010 году за съемку без разрешения. Изначально ему было назначено шесть лет тюремного заключения, но позднее срок был сокращен до одного года.

В 2017 году после возвращения из-за границы ему запретили покидать страну. Расулоф также был заключен под стражу с 2022 по 2023 год за комментарии, осуждающие правительство, но был освобожден досрочно из-за проблем со здоровьем.

Мохаммад Расулоф — лауреат и номинант множества кинонаград.

В 2020 году он получил «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля за свою работу «Зла не существует».

Ранее Иран предложил России снять совместный фильм об Омаре Хайяме.