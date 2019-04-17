Савченко внесла в Раду первый законопроект после освобождения
Депутат Верховной Рады Надежда Савченко, которую подозревают в организации теракта, внесла в украинский парламент первый законопроект после своего освобождения, передает УНН.
Отмечается, что внесенный Савченко законопроект предусматривает изменения в избирательное законодательство Украины. В частности, предполагается изменить размер денежного залога для партий, выдвинувших избирательный список кандидатов в депутаты в общегосударственном округе.
Полный текст законопроекта к настоящему моменту опубликован не был.
Ранее стало известно, что Савченко решила участвовать в выборах в Раду.
15 апреля Броварский межрайонный суд не продлил меру пресечения депутату Верховной рады Надежде Савченко, она покинула здание суда после очередного заседания по ее делу.