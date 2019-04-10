Порошенко собрался побеждать Зеленского «нокаутом»
Президент Украины Петр Порошенко призвал членов «Блока Петра Порошенко» (БПП) побеждать Владимира Зеленского «нокаутом». Об этом сообщает «Украинская правда».
Как отмечается, он впервые за долгое время провел совещание с фракцией БПП.
«Мы воевали с Юлей [Тимошенко], потому что могли сами не пройти во второй тур. Но вообще не обращали внимания на Зеленского», — посетовал Порошенко.
Один из украинских депутатов затем поделился подробностями встречи.
«Президент сказал, что мы должны побеждать нокаутом», — отметил член БПП.
Ранее сообщалось, что Порошенко и Зеленский подали заявки на проведение дебатов на стадионе.
Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один кандидат не набирал необходимого для победы в первом туре количества голосов. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%, второе место занял действующий президент Петр Порошенко, который набрал 15,95% голосов.
Второй тур состоится 21 апреля.