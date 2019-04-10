Порошенко собрался побеждать Зеленского «нокаутом»

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Президент Украины Петр Порошенко призвал членов «Блока Петра Порошенко» (БПП) побеждать Владимира Зеленского «нокаутом». Об этом сообщает «Украинская правда».

Как отмечается, он впервые за долгое время провел совещание с фракцией БПП.

«Мы воевали с Юлей [Тимошенко], потому что могли сами не пройти во второй тур. Но вообще не обращали внимания на Зеленского», — посетовал Порошенко.

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Один из украинских депутатов затем поделился подробностями встречи.

«Президент сказал, что мы должны побеждать нокаутом», — отметил член БПП.

Ранее сообщалось, что Порошенко и Зеленский подали заявки на проведение дебатов на стадионе.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один кандидат не набирал необходимого для победы в первом туре количества голосов. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%, второе место занял действующий президент Петр Порошенко, который набрал 15,95% голосов.

Второй тур состоится 21 апреля.