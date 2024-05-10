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Бастрыкин поручил завести дело на кинувшего зигу в День Победы волгоградца

Бастрыкин потребовал привлечь к ответственности зиговавшего 9 мая волгоградца

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Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении жителя Волгограда, который маршировал с нацистским приветствием во время праздничных мероприятий в честь 9 мая. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Накануне в сети была опубликована видеозапись, снятая 9 мая на набережной в центре Волгограда. На кадрах мужчина марширует, вскидывая руку в нацистском приветствии, под песню про День Победы. Ведущий мероприятия с помощью микрофона обратился к волгоградцу и попросил его опустить руку, но реакции не последовало. Позже оказалось, что марширующим мужчиной был 38-летний Василий Козловский. Он разместил в сети видео с извинениями. Мужчина сказал, что «просто кривлялся и никого не хотел обидеть или оскорбить», однако это не спасло его от ответственности.

В Следственном комитете РФ сообщили, что Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Василию Семенову возбудить уголовное дело по факту случившегося и «представить доклад об установленных обстоятельствах».

В России публичная демонстрация нацистской атрибутики или символики карается административным штрафом в размере от 1 тыс. до 2 тыс. руб. для физических лиц.

Ранее российский подросток назвался Гитлером и учил пятиклассников нацистским лозунгам.

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