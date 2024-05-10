МИД Израиля осудил решение ООН повысить статус Палестины

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац осудил решение Генеральной Ассамблеи ООН повысить статус палестинцев в организации, назвав его «призом для ХАМАС». Об этом сообщает агентство Reuters.

«Абсурдное решение, принятое сегодня на Генеральной Ассамблее ООН, подчеркивает структурную предвзятость ООН и причины, по которым под руководством генерального секретаря ООН Гутерриша она превратилась в нерелевантный институт», – заявил Кац.

4 апреля Палестина подала заявку на вступление в ООН. К документу были приложены письма с поддержкой от нескольких арабских государств, а также Движения неприсоединения (международная организация, объединяющая 120 государств мира на принципах неучастия в военных блоках. — «Газета.Ru»). Отмечается, что для принятия нового государства в ООН требуется две трети голосов членов ассамблеи.

До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подтвердил, что Испания, Ирландия, и ряд других стран ЕС намерены признать Палестину 21 мая.

Ранее американские сенаторы предложили не финансировать ООН, если туда примут Палестину.