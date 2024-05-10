Воздушная тревога в Харьковской области побила рекорд

В Харьковской области Украины зафиксирован рекорд по наиболее длительной воздушной тревоги с февраля 2022 года. На это обратила внимание локальная газета «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«В Харьковской области продолжается самая длинная воздушная тревога», — указывается в публикации.

Согласно информации издания, тревожные сирены не выключались на протяжении 9,5 часа. Примерно с 9:00 по московскому времени регион беспрерывно находится в красной зоне тревоги на онлайн-карте национального ресурса по оповещению населения.

Незадолго до этого министерство цифровых трансформаций сообщило, что зона воздушной тревоги на Украине расширилась на девять регионов. Она коснулась Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Николаевской, Одесской, Винницкой, Черновицкой областях, а также подконтрольных украинским властям частей Запорожской и Херсонской областей.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее армия России заняла четыре села в Харьковской области.