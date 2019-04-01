CNN рассказал о преимуществе Порошенко в битве с Зеленским

Кандидат в президенты Украины и действующий лидер страны Петр Порошенко баллотируется на выборах против президента России Владимира Путина, отмечает CNN.

Прошедший во второй тур Порошенко объявил о намерении жесткой политики в отношении Москвы, поясняет телеканал.

Реклама

«Когда меня спрашивают, кто мой союзник, с кем я готов объединиться и координировать свои действия, я отвечаю: мой союзник — украинский народ. Кто мой противник? Я не стыжусь сказать это открыто, мой оппонент — Путин», — цитирует CNN пост Порошенко в твиттере.

По итогам голосования первого тура на выборах лидировали шоколадный магнат Петр Порошенко, энергетический магнат, ставший популистом, Юлия Тимошенко и телевизионный комик Владимир Зеленский, отмечает телеканал. Это может показаться журналистской шуткой, однако голосование в воскресенье было серьезным событием для страны, находящейся в состоянии войны.

Накануне выборов Порошенко активизировал стратегию противостояния с Москвой. Как отмечает CNN, битва за второй тур была тяжелой для действующего президента страны.

Тем не менее, у Порошенко могут быть преимущества в битве с известным шоуменом Зеленским. Преимущество заключается в его опыте и занимаемой должности, поскольку у Зеленского на данный момент политические обозреватели отмечают отсутствие мастерства в политических делах и скудный опыт, считая его чем-то вроде «чистого листа и абсолютного новичка в политике».

21 апреля на Украине состоится второй тур выборов.