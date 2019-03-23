В штабе Порошенко открестились от уголовных дел

<img src="//img.gazeta.ru/files3/483/12259483/RTS2E1ME-pic905-895x505-72065.jpg">

Штаб украинского лидера и кандидата в президенты страны Петра Порошенко опроверг информацию о заведении уголовных дел против главы и его команды, сообщает «Украинская правда».

В штабе заявили, что до начала выборов подобные данные будут публиковаться в СМИ, потому что в это время «искривляется все, даже зеркала».

Реклама

Ранее сообщалось, что кандидат в украинские президенты Юлия Тимошенко посоветовала Порошенко подумывать о тюрьме.

До этого она говорила, что началось антикоррупционное расследование против Порошенко, которое ведут сразу несколько сторон.

Выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года.