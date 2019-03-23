В штабе Порошенко открестились от уголовных дел
Штаб украинского лидера и кандидата в президенты страны Петра Порошенко опроверг информацию о заведении уголовных дел против главы и его команды, сообщает «Украинская правда».
В штабе заявили, что до начала выборов подобные данные будут публиковаться в СМИ, потому что в это время «искривляется все, даже зеркала».
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Ранее сообщалось, что кандидат в украинские президенты Юлия Тимошенко посоветовала Порошенко подумывать о тюрьме.
До этого она говорила, что началось антикоррупционное расследование против Порошенко, которое ведут сразу несколько сторон.
Выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года.