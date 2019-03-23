«Лицемерие»: депутат о дне памяти жертв «российско-украинской войны»
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал информацию о том, что Киев планирует учредить день памяти погибших «защитников-участников российско-украинской войны». Об этом сообщает RT.
По его словам, это решение является лицемерием.
«Официальный Киев замыливает, вытравливает 9 Мая — настоящий праздник, день победы советского народа над фашизмом», — подчеркнул Белик.
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Он добавил, что лицемерие украинских элит переходит все границы, и у государства есть только один праздник.
«Это день утраты официальным Киевом связи с реальностью и перехода под ручное управление странами Запада», — заключил Белик.
Ранее сообщалось, что Киев намерен учредить день памяти жертв «российско-украинской войны».