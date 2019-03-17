Трамп второй раз за день нападал на покойного

Президент США Дональд Трамп второй раз за день нападает на покойного сенатора Джона Маккейн, который скончался в августе 2018 года. Об этом сообщает Fox News.

В конце 2016 года Маккейн передал ФБР досье компроматом на Трампа, который якобы был у «российских агентов».

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Отмечается, что американский лидер написал в твиттере, что сенатор отправил «поддельное» досье на него в ФБР. Также он назвал Маккейна «самым отстающим» из-за его учебы в Военно-морской академию в Аннаполисе, где сенатор ежегодно получал не менее 100 выговоров и часто подвергался взысканиям за нарушение дисциплины.

По данным издания, слова Трампа — ложь. Покойный сенатор не был «самым отстающим» в классе.

Ранее Трамп обрушился с критикой на «американского героя» Маккейна из-за его решения поддержать реформу здравоохранения, которую проводил экс-президент Барак Обама.