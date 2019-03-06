Тимошенко предложили $187 тыс. за отказ от участия в выборах

На Украине сотрудники правоохранительных органов задержали людей, которые попытались повлиять на кандидата в президенты Юрия Тимошенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генпрокурора Украины Юрия Луценко.

Отмечается, что двое людей предлагали Тимошенко $187 тыс. за его отказ от участия в гонке за президентское кресло.

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Луценко уточнил, что предлагавшие Тимошенко деньги уже задержаны. Их обвиняют в препятствовании осуществлению избирательного права.

Ранее сообщалось, что лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала от действующего президента Украины Петра Порошенко снять с выборов ее однофамильца Юрия Тимошенко.

Выборы президента на Украине должны пройти 31 марта 2019 года.