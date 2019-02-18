Гуайдо заявил о поражении Мадуро в случае силового сценария в Венесуэле
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что президент страны Николас Мадуро потерпит поражение в случае применения в стране военного сценария, передает ТАСС.
Гуайдо пояснил, что Мадуро не пользуется поддержкой народа, а также поддержкой 80% личного состава вооруженных сил.
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Он добавил, что все население Венесуэлы хочет перемен.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп намерен обратиться к военным Венесуэлы по поводу ситуации в стране в ходе своего выступления в Междунеародном университете Флориды.