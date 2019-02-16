Лавров: Порошенко использует инцидент в Керченском проливе для предвыборной кампании
Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что президент Украины Петр Порошенко использует ситуацию в Керченском проливе в собственных целях, передает ТАСС.
По мнению Лаврова, украинский президент нуждался в таком инциденте и получил его.
«Порошенко нуждался в этом для того, чтобы начать предвыборную кампанию», — добавил Лавров.
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Российским министр напомнил, что страна не против инициатив ЕС по сохранению стабильности на территории Черного моря.
Ранее сообщалось, что Порошенко требует извинений от российских СМИ.