Лавров: Порошенко использует инцидент в Керченском проливе для предвыборной кампании

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Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что президент Украины Петр Порошенко использует ситуацию в Керченском проливе в собственных целях, передает ТАСС.

По мнению Лаврова, украинский президент нуждался в таком инциденте и получил его.

«Порошенко нуждался в этом для того, чтобы начать предвыборную кампанию», — добавил Лавров.

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Российским министр напомнил, что страна не против инициатив ЕС по сохранению стабильности на территории Черного моря.

Ранее сообщалось, что Порошенко требует извинений от российских СМИ.