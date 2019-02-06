В Кремле прокомментировали сообщения о «минировании» в Москве

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал сообщения о «минировании» в Москве «провокациями», передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, спецслужбы в этой ситуации выполняли все необходимые действия.

«Это, к сожалению, тот случай, когда технологические достижения, развитые коммуникационные технологии попадают в руки к злоумышленникам и провокаторам», — добавил Песков.

Ранее сообщалось, что в Москве из-за угрозы «минирования» эвакуировали более 20 тысяч человек.