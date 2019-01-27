Оппозиция Венесуэлы готова работать над отношениями с Россией

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Активистка защиты прав человека Лилиан Тинтори заявила, что венесуэльская оппозиция готова работать над укреплением взаимоотношений с Россией, передает РИА «Новости».

По словам Тинтори, Венесуэла не порвет отношения ни с одной страной мира. Активистка уже ознакомила российского посла в Каракасе с проектом, разработанным оппозицией, который называется «Энергетическая Венесуэла». Согласно проекту, ситуация с добычей нефти должна улучшиться, если к власти придет оппозиция.

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«Мы готовы укреплять наши альянсы, особенно с Россией в части нефтяных тем…Я надеюсь на доверие со стороны России, что она поймет, что такое демократический переход в стране, и поддержит венесуэльский народ», — добавила Тинтори.

Отмечается, что Лилиан Тинтори является женой одного из главных лидеров оппозиции Леопольдо Лопеса.

Ранее сообщалось, что Израиль признал лидера оппозиции Хауана Гуайдо президентом Венесуэлы.