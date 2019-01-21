ПАСЕ лишила Украину мест в комитете по снятию санкций с России

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Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) изменило правила формирования комитетов, что привело к исключению украинских представителей из комитета, который работает над снятием санкций с России. Об этом пишет «Европейская правда».

В издании рассказали, что бюро ПАСЕ приняло решение по сокращению числа представителей стран-членов организации в комитетах — теперь их не может быть больше двух. В регламентом комитете, который работает над снятием санкций с России, было четыре представителя Украины. В настоящее время их число «обнулено» и украинской стороне требуется выдвигать новых кандидатов в комитет.

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«Это выглядит мелкой местью за принципиальную позицию украинцев по изменению регламента в угоду России», — заявил глава украинской делегации Владимир Арьев.

В прошлом году на Украине рассказали о желании Германии вернуть Россию в ПАСЕ.