Трамп рассказал о прогрессе в отношениях с КНДР
Президент США Дональд Трамп заявил, что добился «большого прогресса» в отношениях с КНДР, передает Reuters.
Данное заявление он сделал на следующий день после встречи с советником лидера Северной Кореи Ким Ён Чхолем. По ее итогам стороны договорились о встрече глав США и КНДР.
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»Ким Чен Ын ждет этого (встречи. — «Газета.Ru»). Мы добились больших успехов», — сказал Трамп.
Ранее президент США объявил дату второго саммита с северокорейским лидером.