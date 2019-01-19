Трамп рассказал о прогрессе в отношениях с КНДР

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Президент США Дональд Трамп заявил, что добился «большого прогресса» в отношениях с КНДР, передает Reuters.

Данное заявление он сделал на следующий день после встречи с советником лидера Северной Кореи Ким Ён Чхолем. По ее итогам стороны договорились о встрече глав США и КНДР.

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»Ким Чен Ын ждет этого (встречи. — «Газета.Ru»). Мы добились больших успехов», — сказал Трамп.

Ранее президент США объявил дату второго саммита с северокорейским лидером.