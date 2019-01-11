Парламент Македонии утвердил переименование страны

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Македонский парламент утвердил закон о внесении поправок в конституцию страны для ее переименования. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, закон поддержали более 80 депутатов.

Как отмечается, теперь документ должен подписать президент Македонии Георге Иванов.

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При этом власти Македонии намерены сменить название страны на Северную Македонию для вступления в ЕС и НАТО.

Ранее сообщалось, что парламент Македонии одобрил переименование страны.