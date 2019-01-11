WSJ: советники Трампа не знают, где взять деньги на пограничную стену

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Советники президента США Дональда Трампа в Белом доме разошлись во взглядах о том, нужно ли вводить режим чрезвычайного положения на территории страны и где взять деньги на строительство пограничной стены вблизи Мексики. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Издание сообщает, что Белый дом попросил инженерные войска США изучить возможность перераспределения части средств из других проектов на строительство стены на границе, в случае введения режима ЧП. Газета пишет, что вопрос поиска денег на строительство стены попросили проработать и в министерстве внутренней безопасности США, которое может попросить для этого финансовые средства у Пентагона.

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По словам чиновников Белого дома, зять и старший советник Трампа Джаред Кушнер занял позицию сдерживания, пишет газета. Как рассказали источники WSJ, на одном из недавних заседаний в Овальном кабинете Кушнер призвал не использовать объявление режима ЧП — к которому склоняется Трамп — в информационной войне против демократов, которые выступают против. Вместо этого советник президента США предложил вводить режим ЧП только в том случае, если это создаст четкий путь для Белого дома и в решении вопроса строительства стены.

По словам источников, знакомых с позицией Трампа, президент США рассматривает введение ЧП в качестве самого эффективного способа поставить точку в проблеме финансирования строительства.