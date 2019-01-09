Bloomberg констатировало провал Трампа в обращении к нации
Обращение президента США Дональда Трампа к нации о ситуации на границе с Мексикой вряд ли повлияло на общественное мнение американцев, пишет в Bloomberg обозреватель Джонатан Бернштейн.
Кроме того, Трамп не смог эффектно выступить с речью, и в принципе никогда не практиковался в чтении с телесуфлера, говорится в материале.
К тому же, идея строительства стены на границе с Мексикой по результатам общественных опросов еще менее популярна, чем сам президент, добавляет агентство.
Речь президента США в прайм-тайм о ситуации на границе с Мексикой не даст Трампу никакого эффекта, отмечает агентство. К концу обращения к нации казалось, что Трамп заставляет себя закончить речь, которая даже ему не интересна, пишет Бернштейн.
Между тем, до сих пор продолжается частичная приостановка работы правительства в США, рейтинги одобрения Трампа продолжают падать,а после обращения американского президента к нации ничего не изменилось и не произошло, что могло бы «спасти президента и положить конец этому», заключает автор.