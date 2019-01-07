Нескольких свидетелей по «российскому делу» заподозрили в лжесвидетельстве

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Председатель комитета по разведке палаты представителей США Адам Шифф заявил о намерении работать вместе с ведущим «российское дело» спецпрокурором Робертом Мюллером, чтобы выяснить, давали ли свидетели по делу ложные показания перед конгрессом. Об этом он сообщил во время эфира телеканала CNN.

Комитет по разведке в нижней палате США и Роберт Мюллер ведут два разных расследования по вопросу возможного вмешательства со стороны России в американские президентские выборы 2016 года. Шифф заявил, что передаст Мюллеру стенограммы дачи показаний перед конгрессом США по «российскому делу».

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«Первым делом мы надеемся предоставить Мюллеру полный доступ к стенограммам свидетелей для любых целей, в том числе для [возможного] предъявления обвинения в лжесвидетельстве против любого из свидетелей, если это необходимо», — заявил Адам Шифф.

Конгрессмен намерен проверить их на предмет возможного лжесвидетельства. По словам Шиффа, Мюллер располагает инструментами, которых нет у палаты представителей, и спецпрокурор США находится в «лучшем положении для того, чтобы определить, кто говорил правду, а кто нет».

Председатель комитета по разведке не назвал конкретных имен свидетелей, которые, на его взгляд, могли давать ложные показания, однако выразил опасения по поводу «нескольких свидетелей».

Россия отрицает вмешательство в американские выборы президента в 2016 году.