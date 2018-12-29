WP узнала о попытке ГРУ отправить силы НАТО и США для «спасения» Украины

Главное разведывательное управление (ГРУ) Минобороны России в феврале 2015 года направило более десяти сенаторам США электронные письма от имени организации «Патриотов Украины» о критическом состоянии страны с просьбой направить туда «опытных специалистов США и НАТО», пишет The Washington Post со ссылкой на данные западной разведки.

В тексте письма говорится о «плохой ситуации» на Украине, а также о том, что страна находится в состоянии войны. Кроме того, в обращении к сенаторам авторы указывают на «огромный уровень» коррупции в украинских вооруженных силах. В письме авторы ссылались на петицию о «спасении» Украины, говорится в материале. Как отмечает издание, письмо было написано на плохом английском языке.

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«Мы надеемся, что вам удастся повлиять на Белый дом, Пентагон и Госдепартамент и добиться соглашения по поводу направления западных офицеров в Украину для непосредственного контроля над нашими Вооруженными силами», — говорится в петиции, копия которой была передана западным спецслужбам.

В материале отмечается, что письмо, по-видимому, не получило поддержки на Капитолийском холме. WP со ссылкой на западное разведывательное управление пишет, что это была первая из известных попыток ГРУ повлиять на американских политиков.В западной разведке в этой кампании увидели двойную цель - еще больше деморализовать украинцев и посеять смуту среди американских политиков с тем, чтобы заставить их поверить, что сами украинцы потеряли веру в своих военных, говорится в материале.

По данным западной разведки, за письмами стояла часть №54777, которая является 72-ым операционным центром специальной службы ГРУ. Отмечается, что она занимается вопросами психологического влияния.

Москва неоднократно опровергала попытки вмешательства во внутренние дела других государств.