МИД ответил на обвинения Франции и Германии по ситуации на Украине

<img src="//img.gazeta.ru/files3/877/11640877/RIAN_3241930.HR.ru-pic905-895x505-41000.jpg">

Министерство иностранных дел России выразило сожаления в связи с публикацией совместного заявления президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель относительно ситуации на Украине. Об этом говорится в комментарии на сайте российского МИДа.

В ведомстве назвали «безапелляционными» обвинения в адрес Москвы «в неких нарушениях прав человека в Крыму, эскалации напряженности в Азовском море и Керченском проливе», а также назвали требования Запада неприемлемыми.

Реклама

МИД также напомнил о бесплодности попыток поставить под сомнение правовой статус Крыма и Севастополя как субъектов России.

«Россия будет и впредь жестко отстаивать свой суверенитет, пресекать попытки любых провокаций», — говорится в комментарии.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон потребовали от России освободить украинских моряков.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.