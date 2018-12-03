На выступлении Лаврова перед волонтерами потух свет

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Во время выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова на Международном форуме добровольцев на ВДНХ у главы российского МИДа выключился микрофон, а на сцене погас свет. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что сначала у министра перестал работать микрофон. Пока министр ждал техническую помощь, ведущая обратилась к залу с вопросом: «Кто волонтер?».

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«Я — волонтер!», — скандировали зрители в ответ на вопрос ведущей.

По данным агентства, это продолжалось три минуты, после чего на сцене погас свет. После этого министр ушел из зала под аплодисменты.

Ранее Лавров пошутил о «российском вмешательстве» в японскую погоду.