Абэ заявил о намерении тщательно осудить мирный договор с Россией

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20 заявил, что намерен обсудить заключение мирного договора между странами с учетом предшествовавших договоренностей. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Япония рассчитывает на расширение сотрудничества с Россией во всех областях и выведение российско-японских отношений на новый уровень.

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«Сегодня я рассчитываю на тщательный разговор по вопросам мирного договора с учетом результатов наших прежних (договоренностей. — «Газета.ru») в Сингапуре», — сказал Абэ.

Он также проявил заинтересованность в продолжении совместной хозяйственной деятельности на Курилах, в гуманитарной сфере и в сфере безопасности.

Ранее посол Японии заявил о твердом настрое Абэ на переговорах с Путиным.