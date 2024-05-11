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Стала известна погода в Москве 11 мая

Гидрометцентр: в Москве ожидаются небольшой дождь и до плюс 9 градусов

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Vladimir Baranov/Global Look Press

Небольшой дождь, облачность и до 9 градусов тепла ожидается синоптиками в Москве 11 мая. Об этом сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве будет от 7 до 9 градусов тепла, в ночь на 12 мая температура может опуститься до плюс 1 градуса.

Ветер северо-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/ с. Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба.

До этого главный научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что прошедший День Победы в Москве по среднесуточным показателям стал самым холодным за всю историю наблюдений.

5 мая ведущий специалист центра погоды «Фобос» предупредил, что с 6 по 12 мая в центральной части страны ожидается аномально низкая температура воздуха и местами ночные заморозки. Как он отметил, это произойдет из-за «ультраполярного вторжения».

В марте россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.

Ранее ученые в США повысили до максимума оценку геомагнитной бури на Земле.

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